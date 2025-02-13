Пенсионерка из Нижнего Тагила перевела телефонным мошенникам более 250 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась жительница города, которой на телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником «Росфинмониторинга» и сообщил, что её банковские счета были взломаны мошенниками.

Женщина испугалась, что её деньги могут быть украдены, и согласилась выполнить указания незнакомца. Она перешла в свой онлайн-банк и перевела все свои сбережения на счёт, который указал звонивший. После этого злоумышленник подтвердил получение денег и сказал, что с ней свяжется сотрудник банка для перевыпуска счёта и карты, на которые позже вернутся деньги. Не дождавшись звонка от банка, женщина самостоятельно обратилась в службу поддержки. Там ей объяснили, что она стала жертвой мошенников, и заблокировали её счёт и карту.

Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными и критически оценивать информацию, полученную от неизвестных по телефону. Это может быть связано с сообщениями о взломе личной страницы в онлайн-банке, предложениями записаться на приём в социальный центр или поликлинику. Чтобы избежать мошенничества, рекомендуется проверить информацию, обратившись напрямую в организацию, от имени которой вам звонят, или позвонив на официальный номер горячей линии. Самый надёжный способ — просто положить трубку и не вступать в разговор с незнакомцами.