Пенсионер из Краснотурьинска прокатился на багажной ленте в Кольцово (ВИДЕО)

В аэропорту Кольцово 65-летний пассажир рейса Хабаровск — Екатеринбург, не дождавшись своих чемоданов, решил прокатиться на багажной ленте.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО, Транспортным полицейским линейного отдела пришлось составить протокол на жителя Краснотурьинска за проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта.

Мужчина пояснил, что устал ждать свои вещи в терминале «А», поэтому он решил забрать их самостоятельно — нетерпеливый пассажир сел на круговую ленту и проехал в багажное отделение. Там его поймали сотрудники службы авиационной безопасности и передали полиции.

На пенсионера составили административный протокол. Ему грозит предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей.