Пенсии неработающих россиян в 2020 году увеличатся на 1000 рублей

В Минтруде сообщили, что с 1 января 2020 года среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров составит в среднем 1000 рублей. Индексация коснётся порядка 31 млн человек.

В ведомстве отметили, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%, что значительно превышает уровень ожидаемой инфляции 2019 года — 3,8%. Таким образом, в 2020 году средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 16,4 тысячи рублей.

Как пишет ТАСС, в министерстве также напомнили, что планируют с 1 апреля 2020 года индексировать на 7% пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.