Педофила-рецидивиста из Нижнего Тагила приговорили к 16 годам строгого режима

Свердловский областной суд вынес приговор Олегу Туякову, тагильскому педофилу-рецидивисту, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Туяков, которому сейчас 44 года, ранее уже отбывал восемь лет за аналогичные преступления. В 2017 году он вышел на свободу, но, несмотря на свою криминальную репутацию, смог создать семью и воспитывать двоих детей. После освобождения Туяков периодически подрабатывал на пилораме и продолжал вести беспорядочный образ жизни, сталкивался с постоянными трудностями, связанными с соблюдением правил административного надзора, регулярно получал штрафы и имел задолженности по кредитам.

В итоге суд назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо основного наказания, суд также обязал Туякова выплатить каждому из потерпевших по 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.