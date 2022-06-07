Педофил-рецидивист соблазнял 11-летнюю школьницу из Нижнего Тагила

28-летний житель Верхней Салды арестован по подозрению в педофилии. В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Одно из них возбудили 15 апреля 2022 года: в ходе расследования выяснилось, что мужчина под ником «Дмитрий Лисин» переписывался с 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Он склонял девочку к действиям сексуального характера, пересылал ей развратные сообщения, чтобы пробудить в ней сексуальный интерес.

Как сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в 2021 году подозреваемый уже был осуждён за педофилию, а последнее дело на салдинца завели 5 июня 2022 года.

