Педагоги Нижнего Тагила выиграли суд против министерства соцполитики за урезанные отпуска и зарплаты

В Нижнем Тагиле воспитатели социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 5 обратились в суд с просьбой вернуть льготы. По их словам, после перевода в 2016 году детских домов Свердловской области из ведения Минобразования к Минсоцполитики организации «урезали» отпуск воспитателям с 56 дней до 28 и увеличили количество рабочих часов в неделю с 30 до 40. Однако областной суд поддержал тагильских педагогов, пишет «Правда УрФО».

Как отмечают в Свердловской областной организации профсоюза работников образования и науки, при переходе в ведение Минсоцполитики льготы были сокращены в ряде детских учреждений, а нянечки и воспитатели потеряли часть оплаты труда.

«Министерство разъяснило руководителям учреждений, что при наличии лицензии на образовательную деятельность дополнительные льготы и гарантии воспитателям будут сохранены в полном объёме», — рассказала председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников госучреждений Любовь Маханек.

Как отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области, лицензия на ведение образовательной деятельности у организации была. Несмотря на это, Минсоцполитики намерено подать кассацию.