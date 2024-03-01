Педагога из Нижнего Тагила уволили за ведение интимного видеоблога

Уроженец Нижнего Тагила Павел Щербина проработал преподавателем истории и философии в Свердловском областном педагогическом колледже всего две недели. По словам мужчины, утром 26 февраля, когда он шёл на лекции, ему позвонила завуч учебного заведения и объявила, что колледж более не нуждается в его услугах. В качестве повода для увольнения были названы видеоролики на его YouTube-канале Hikking (18+), где Павел предельно откровенно и честно говорил о проблемах одиночества и сексуальности.

Видеоблог Павел ведёт более 5 лет. В нём он рассказывает о своём опыте общения с противоположным полом и о том, как вынужден вести жизнь инцела.

Инцелы (involuntary celibacy — вынужденный целибат) — это сообщество гетеросексуальных мужчин, которые не вступают в сексуальные связи, хотя могут этого хотеть. В этом они обвиняют общество и, в частности, женщин. По мнению инцелов, последние не будут заниматься с ними сексом якобы из-за завышенных стандартов, согласно которым мужчина должен быть красивым, богатым и успешным.

Павел считает, что руководству колледжа не понравилось содержание его публикаций, поскольку преподаватель должен быть примером для своих учеников. Кроме того, тагильчанин уверен, что мог вызвать зависть у коллег тем, что на его лекции студенты ходят с удовольствием.

«С решением администрации колледжа я не согласен. Считаю его продиктованным завистью и сексизмом по отношению к мужчинам. Требую: восстановления меня в должности, публичных извинений от администрации колледжа, выплаты мне компенсации морального ущерба и повышения заработной платы», — написал Павел у себя в Telegram-канале.

В колледже Павлу пообещали, что в марте выплатят деньги за две недели работы. При этом сам педагог отметил, что перед началом работы в колледже снялся с учёта в центре занятости населения, поэтому не получает социальных выплат.

«Как такового увольнения не было. Он действительно преподавал у нас две недели по договору. Мы посмотрели на его работу и не стали продлевать контракт. Про причины решения не могу вам прокомментировать», — заявила журналистам завуч педколледжа Алёна Сосновских.