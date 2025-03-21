Педагог тагильского лицея № 39 Роман Лукин стал призёром областного этапа конкурса «Учитель года России»

Преподаватель истории и обществознания нижнетагильского лицея № 39 Роман Лукин получил диплом 2 степени призёра регионального этапа конкурса «Учитель года России».

За право принять участие в финале областного конкурса боролись 86 педагогов из более чем 30 муниципалитетов. Решающие конкурсные испытания включали проведение уроков и мастер-классов. Кроме того, конкурсантам предстояло пройти педагогическое интервью, на котором они отвечали на вопросы модератора, связанные с педагогической деятельностью, мировоззрением и жизненными ценностями.

Лучшим на областном этапе конкурса был признан учитель физики школы № 7 Качканара Вадим Мельников. Именно он представит регион в финале Всероссийского конкурса. Диплом 3 степени у Елизаветы Ендальцевой, учителя русского языка и литературы французской гимназии № 39 Екатеринбурга.

Победитель и призёры областного этапа конкурса «Учитель года России» по решению губернатора Евгения Куйвашева получат вознаграждение в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно.