Педагог из Нижнего Тагила стала абсолютным победителем во всероссийском конкурсе «Воспитать человека»

Декан социально-гуманитарного факультета НТГСПИ Ирина Даренская стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Она также была признана победителем в номинации «Семейное воспитание» с проектом «Семейный практориум «Читаем. Играем. Пишем».

Поскольку Ирина Даренская является не только деканом, но и преподавателем, она глубоко погружена в тему педагогических проектов и конкурсов различного уровня. Принять участие в педконкурсе «Воспитать человека» она решила сразу после получения информационной рассылки от организаторов.

«Если конкурс мне интересен и у меня есть материал, который я могу там показать, то я обязательно в нём поучаствую. Уверена, что оно всегда стоит того, хотя бы ради нового опыта», — отмечает Ирина.

Со всей страны на конкурс было отправлено 6,5 тысячи заявок. Пройдя первичный отбор, педагоги попали в полуфиналы (по 10 человек в каждой номинации), которые проводились в онлайн-формате в конце сентября. По итогам двух туров организаторы выбрали победителей, которых пригласили для участия в финале 21 октября в Москве. Уже там Ирина Даренская успешно справилась с испытаниями и одержала победу в своей номинации, а чуть позже стала абсолютным победителем конкурса.

Выбор номинации «Семейное воспитание», как поясняет педагог, был обусловлен важностью семьи в её жизни. Сегодня семья Дягтерёвых (девичья фамилия Ирины) насчитывает 63 человека, объединённых близкородственными связями.

«Главная ценность в моей жизни — это семья. Я очень люблю и ценю свой род, изучением которого активно занимаюсь. Суть семейного практориума “Считаем, играем, пишем”, который я представила на конкурсе, состоит в том, что совместными усилиями всех членов семьи мы пишем книгу о её истории. Посредством изучения архивов, проведения исследований, записи видеороликов и подкастов мы сохраняем семейную историю, делаем её достоянием следующих поколений. Это значимая для меня практика, и я стараюсь её транслировать общественности, в том числе участвуя в подобных конкурсах», — поясняет Ирина Даренская.

Женщина подчёркивает, что этот опыт помог ей победить в номинации, однако для того, чтобы обойти коллег в суперфинале, ей пришлось воспользоваться своими профессиональными компетенциями и навыками педагога. Ирина отмечает, что в этом ей помог опыт работы в качестве преподавателя в НТГСПИ.

«Я всегда была убеждена, что для того, чтобы получить качественное образование, не обязательно учиться в столице. По всей России множество образовательных учреждений, где предоставляется качественное образование. Для меня знаково, что эта победа напоминает всем, что наш тагильский вуз готовит качественные кадры, хотя, конечно, такие примеры есть по всей России», — говорит педагог.

Ирина считает, что каждый из тех педагогов, кто добрался до финала, является достойным представителем педагогической профессии и обладает большим багажом опыта и знаний.

«Для меня это был не конкурс ради конкурса, а отличная возможность обменяться опытом с коллегами по всей стране, познакомиться с их практиками и наладить деловые контакты. Мы уже думаем о совместных проектах с коллегами из Санкт-Петербурга и Нижневартовска и непременно их реализуем», — с оптимизмом отмечает Ирина.

Традиционно победители номинаций конкурса «Воспитать человека» в текущем году приглашаются для участия в качестве экспертов в будущем. Даренская заявила, что если такое предложение поступит, то она с радостью его примет. В планах у педагога продолжать участвовать в подобных соревнованиях и мотивировать на это своих студентов. Она отмечает, что активность и инициативность студентов — залог успешного и качественного обучения.