​​​​​​​ПАЗ влетел в SIMAZ. В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись два пассажирских автобуса 

Сегодня, 29 октября, около 12:30 в Нижнем Тагиле возле дома № 3 по Восточному шоссе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, в момент происшествия оба автобуса следовали в попутном направлении по городским маршрутам. Автобус «ПАЗ» под управлением 60-летнего мужчины двигался по маршруту № 23 «ТЦ Райт — Смычка», в его салоне находились десять человек. Во время перестроения водитель допустил столкновение с автобусом SIMAZ, который вёз девять пассажиров по маршруту № 34Р «ГГМ — Рудник».

В результате происшествия пострадала 19-летняя пассажирка автобуса SIMAZ. Девушка с ушибами головы после осмотра медиками была отпущена домой.

В ГИБДД отметили, что водитель «ПАЗ» имеет 22 года стажа управления автомобилем. С мая по октябрь 2021 года мужчина 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Большая часть нарушений связана с превышением скоростного режима.