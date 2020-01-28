Патриарх Кирилл призвал запретить аборты, чтобы радикально увеличить численность россиян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации заявил, что вывод абортов из системы обязательного медстрахования позволит всего за 10 лет увеличить народонаселение России на 10 млн человек. Патриарх считает, что это единственный действенный способ радикального увеличения числа россиян, которое государство пытается стимулировать другими средствами.

«Тема умножения населения является одной из важных целей, которые стоят перед государством. Она легко решается, если мы сократим на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 млн, если добьёмся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. Это никакая не фантазия, никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения», — цитирует священнослужителя ТАСС.

Он также напомнил, что неоднократно высказывался за сокращение числа абортов путём их вывода из системы ОМС. По мнению патриарха, необходимо «исключить лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям из понятия медицинской помощи».

Ранее РПЦ опубликовала на своём сайте законопроект «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Согласно документу, эмбрион должен быть признан человеческим существом, поскольку новый организм уже не может считаться частью материнского тела. Это приравнивает аборт к предумышленному убийству независимо от того, на каком сроке беременности он выполняется.