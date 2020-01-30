Патриарх Кирилл призвал верующих активнее участвовать в дискуссиях в интернете

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Межсоборного присутствия РПЦ призвал верующих становиться активными участниками общественно важных обсуждений на интернет-площадках, пишет ТАСС.

По мнению главы Русской православной церкви, обилие некомпетентных и враждебных высказываний в Сети не снижает ценности современных средств общения, а дискуссии по важным темам не должны проходить без участия людей с церковным сознанием.

«Развитие и распространение средств массовой коммуникации привело к тому, что многие получили возможность быть услышанными более или менее широким кругом людей. Важно, чтобы в обсуждении тех вопросов, которые небезразличны для церковного сознания, таких как вопросы ценностей, семейной жизни, общественной нравственности и социальной справедливости, наряду с теми, кто с равнодушием и даже враждебностью относится к христианскому учению, участвовали православные люди, умеющие донести богатство христианского мироощущения до современных собеседников на понятном языке», — заявил Кирилл.

Патриарх отметил присутствие в социальных сетях, мессенджерах и других сетевых ресурсах «множества сиюминутных, пустых, некомпетентных, а порой манипулятивных, злых и даже порочных высказываний». В то же время, считает он, это не умаляет ценность идей и размышлений совсем другого рода, которые «порой, будучи предназначены узкому кругу читателей в масштабе отдельного города, региона или даже целой страны, способствуют общественному созиданию, выстраиванию диалога по самым разным волнующим людей темам». Патриарх добавил, что сегодня многими людьми «сознаётся потребность властного участия каждого человека — или, по крайней мере, сознательных граждан — в жизни общества», при этом «в участии такого рода общество нуждается».

Стоит отметить, что в октябре 2017 года патриарх призвал православных священников при общении с паствой в интернете не использовать сетевой сленг — по его мнению, стремление начать говорить с определённой аудиторией на её языке может представить духовных лиц «неестественными» и «валяющими дурака».