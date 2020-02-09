Пассажирский самолёт компании Utair совершил жёсткую посадку в Коми (ВИДЕО)

В аэропорту Усинска Республики Коми днём 9 февраля совершил жёсткую посадку пассажирский Boeing авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы. При посадке лайнер ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу и приземлился на брюхо.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации, причиной жёсткой посадки стали проблемы с шасси.

Несмотря на то что самолёт получил серьёзные механические повреждения, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Всего на борту находились 94 человека.

По данным ТАСС, два пассажира обратились к медикам.

«Сами пришли к медикам на всякий случай на осмотр», — рассказала собеседница издания.

По факту жёсткой посадки СК завёл дело о нарушении правил безопасности.