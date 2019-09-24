«Пассажир пробил лобовое стекло головой»: в Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП на Вагонке

Вечером 23 сентября в Нижнем Тагиле на Вагонке, по улице Ильича у дома № 14, произошло ДТП: водитель ВАЗ-2110 на большой скорости протаранил автомобиль Hyundai Creta, сообщает паблик «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте». Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения.

По словам очевидцев, водитель ВАЗа находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Непристёгнутый пассажир отечественного автомобиля пробил лобовое стекло головой.

В иномарке были дети, которые перевозились по всем правилам и во время аварии были пристегнуты ремнями штатной безопасности. Дети в аварии не пострадали, но получили сильный испуг.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Автомобиль виновника ДТП был отправлен на штрафстоянку.