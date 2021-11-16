Пассажир из Нижнего Тагила украл у проводника поезда фонарь, чтобы использовать его на даче

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские раскрыли кражу у проводника фонаря, который лежал в тамбуре пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой — Москва. Как рассказали в Линейном отделе МВД, к транспортным полицейским обратилась проводник 17-го вагона. Женщина сообщила, что во время посадки и высадки пассажиров на станции Нижний Тагил кто-то похитил сигнально-осветительный фонарь, находившийся в тамбуре вагона.

«Сотрудники транспортной полиции, опросив очевидцев, изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в вагоне, и проведя розыскные мероприятия, установили, что служебный фонарь похитил 51-летний пассажир, который ехал из Тюмени в Нижний Тагил с рабочей вахты домой», — рассказали в штабе.

Мужчина пояснил, что взял фонарь, чтобы использовать его на даче. Сумма причинённого ущерба составила 3100 рублей. В отношении пассажира поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).