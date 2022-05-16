Пасмурная и прохладная погода ждёт тагильчан на этой неделе

На этой неделе синоптики Уральского гидрометцентра обещают жителям Нижнего Тагила пасмурную погоду с прояснениями, возможны грозы.

Сегодня, 16 мая, синоптики прогнозируют тёплую облачную погоду. Днём ожидается до +18°C. Ночью похолодает до +2°C. Осадков в этот день не предвидится, максимальная скорость ветра составит 2 м/с. 17 мая, во вторник, ожидается пасмурная погода, возможен дождь, гроза с порывами ветра до 17 м/с. Температура воздуха днём до +14°C, ночью термометры покажут до +8°C. В среду, 18 мая, также будет пасмурно, дождь, температура воздуха в светлое время суток составит +14°C. Ночью похолодает до +5°C.

19 мая, в четверг, синоптики прогнозируют похолодание — до +6°C днём, +3°C ночью. К пятнице, 20 мая, станет чуть теплее, днём столбики термометра покажут до +11°C, но ночью опустятся до +1°C.

В субботу, 21 мая, днём будет также прохладно, температура воздуха составит +5°C, возможен дождь. Ночью столбик термометра опустится до 0°C. В воскресенье, 22 мая, днём ожидается сухая и солнечная погода, дневные температуры приблизятся к отметке +9°C, ветер будет дуть со скоростью 9 м/с.