ПАСЕ призвала освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала проект резолюции, в котором потребовала освободить Навального до 7–9 июня, когда пройдёт заседание Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека, пишет «Дождь».

До освобождения политику необходимо предоставить необходимую медицинскую помощь. Проект резолюции будет вынесен на голосование 22 апреля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности освобождения Навального по требованию ПАСЕ, заявил, что Кремль не будет больше комментировать вопросы, связанные с возможным освобождением из колонии оппозиционера — эти вопросы нужно задавать ФСИН или прокуратуре.

«Им нужно адресовать, если они занимаются конкретным гражданином, им нужно адресовать, во ФСИН, мы больше не имеем возможности комментировать ситуацию с этим задержанным, этим заключённым. Мы не будем больше комментировать, все вопросы должны адресовать во ФСИН, если существуют какие-то жалобы или сомнения по поводу соблюдения законности, то в прокуратуру, которая занимается обеспечением законности», — заявил пресс-секретарь президента.

В конце марта Алексей Навальный пожаловался на ухудшение здоровья во владимирской колонии — у него боли в спине и теряется чувствительность в ноге. МРТ показало, что у оппозиционера две грыжи. 31 марта политик объявил голодовку, требуя допустить в колонию гражданских врачей.

Последние результаты анализов, опубликованные врачом Навального, свидетельствуют о почечной недостаточности и проблемах с сердцем. Накануне его перевели из колонии в стационар областной больницы для осуждённых и назначили витаминную терапию с его согласия.