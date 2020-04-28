«Партия Роста» анонсировала онлайн-митинг с требованием от власти «честных правил игры»

«Партия Роста» намерена провести 1 мая онлайн-митинг, требуя от власти «честных правил игры», со ссылкой на телеграм-канал партии пишет Znak.com.

«Все мы пока что сидим дома, соблюдаем карантин. Вроде скоро начнут выпускать. Но разве экономика вернётся сама в прежнее состояние по щелчку пальцев? Нет. И каждый из нас с тревогой вглядывается в будущее. Мы требуем от государства честных правил игры. Это вопрос нашего выживания. Мы не собираемся медленно вымирать и наблюдать, как акулы, хорошо чувствующие себя при любом кризисе, занимают наши рыночные места», — говорится в анонсе митинга.

В «Партии Роста» решили подчеркнуть, что «не выплёскивают эмоции», а «предлагают действия». О каких действиях идёт речь, в партии не уточнили.

Вечером 28 апреля пройдёт онлайн-митинг «За жизнь», организованный представителями кампании «НЕТ!», выступающими против внесения изменений в Конституцию. С требованиями к властям спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции выступят политики Михаил Светов, Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров, экономист Сергей Гуриев, «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, предприниматели Дарья Зарыковская и Артём Темиров, активистка Залина Маршенкулова, депутат партии «Яблоко» Лев Шлосберг, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, журналист Максим Шевченко, адвокат Мария Эйсмонт, муниципальный депутат Константин Янкаускас, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, литературовед Ирина Прохорова, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин и лидер протестов в Шиесе Виктор Вишневецкий.