Партия Навального повторно подала документы для регистрации в Минюст

Сторонники оппозиционера Алексея Навального повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего». Об этом в Twitter написал юрист Фонда борьбы с коррупцией, секретарь центрального совета партии Иван Жданов.

«Провели съезд, региональные собрания в 55 субъектах в максимально короткие сроки», — сообщил он.

Ранее Навальный сообщил о приостановке Минюстом процесса регистрации партии. В заявлении ведомства говорилось, что ряд положений устава «России будущего» противоречит федеральному закону «О политических партиях». Замечания касались бухгалтерского учёта, вопросов взаимодействия руководства партии и её региональных отделений. При этом в письме отмечалось, что если нарушения не будут устранены в установленный срок, то Минюст может отказать в государственной регистрации политической партии.

Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года, пишет «Медуза». Каждый раз Минюст отказывает ему, поэтому оппозиционер считает, что это делается по надуманным причинам.