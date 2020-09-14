Партии Прилепина и владельца Faberlic смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

По итогам единого дня голосования 16 российских политических партий получили право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее такое право ранее имели 13 партий, теперь его получили ещё три — партия «Новые люди», основанная владельцем Faberlic Алексем Нечаевым, «За правду» Захара Прилепина и «Зелёная альтернатива» Руслана Хвостова. Последняя партия ранее сообщала о планах выдвинуть в Госдуму художника Васю Ложкина.

По закону участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут партии, имеющие фракцию в Госдуме, набравшие на прошлых выборах 3% голосов или имеющие хотя бы одну фракцию в региональном Заксобрании. Помимо партий, входящих в Госдуму, в регионах пятипроцентный барьер также смогли преодолеть «Партия пенсионеров» и «Родина».