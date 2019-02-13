«Парламентская оппозиция» попросила администрацию президента не снижать долю региональных депутатов, избираемых по партспискам

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» передали в администрацию президента обращение с просьбой не допустить изменения схемы формирования региональных парламентов, пишет «Коммерсантъ». Заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев пояснил, что всё больше регионов снижают до 25% долю депутатов, избираемых по партспискам, при этом расширяется доля одномандатников. Коломейцев назвал происходящее «демонтажом вообще политической системы».

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) сообщил, что авторы обращения просят президента «повлиять на региональные власти с тем, чтобы остановить это там, где уже зародилось».

«Мы не исключаем, что подобная ситуация может развернуться во всех регионах, где осенью пройдут выборы. При сохранении нынешних рейтингов "Единая Россия" не везде сможет получить контрольный пакет в заксобраниях. Они начинают хитрить, однако эти поправки убьют партийную систему в стране», — говорит Лебедев.

Заксобрание Тульской области уже одобрило схему, при которой две трети депутатов будут избираться по одномандатным округам и остальные — по партспискам. Такие же поправки обсуждаются в Волгоградской области, Марий Эл и Хабаровском крае.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «изменения коснутся менее 10% территорий, поэтому это не тенденция, а точечные решения, исходя из особенностей регионов». Другой собеседник газеты в партии обращение оппозиции в АП связывает с тем, что оппозиционные партии боятся потерять мандаты.