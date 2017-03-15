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15 Мар 2017 13:18 | Метки: Новости Нижнего Тагила, автоновости, Общество

Парковочные войны: есть ли законный способ получить место для машины во дворе дома

Весной, с сезонным увеличением машин на дорогах, обострилась проблема с парковками у жилых домов. В борьбе за клочок земли для своего автомобиля водители готовы идти на нарушение закона. Тросы и цепи с замками замечены во всех районах Нижнего Тагила. Чем больше город, тем и автовладельцы смекалистей. В крупных городах широкое распространение получили так называемые «лягушки» – специальные устройства, блокирующие парковочное место.  

Чтобы «зарезервировать» место на парковке во дворе, жители столицы пошли дальше и приспособили старые автомобильные прицепы. Утром, когда владельцы уезжают на работу, прицеп выдвигается на парковку, вечером – задвигается обратно. Законодательно такая хитрость не запрещена. Прицепы имеют регистрационные знаки и являются частной собственностью, что даёт им право легально находиться на парковочном месте.

По последним данным, на 1000 жителей Нижнего Тагила приходится 300 автомобилей. В городской ГИБДД заявляют, что пока ситуация с незаконными ограждениями относительно спокойная, конфликты происходят редко. Обычно после разъяснительной беседы захватчики парковочной территории отказываются от дальнейших нарушений. И до штрафов, которые за самовольный захват земли могут достигать для физического лица 10 тысяч рублей, не доходит.

Впрочем, есть более спокойная и, главное, законная альтернатива – получить в собственность или арендовать приглянувшийся участок под парковку.

«Для того чтобы выкупить или взять в аренду место, необходимо, чтобы земельный участок был отмежёван и находился в общедомовой собственности, – разъясняет директор Центра юридических консультаций Екатерина Савина. – Для выкупа участка нужно, чтобы общее собрание собственников многоквартирного дома проголосовало за уменьшение общего имущества. Для этого необходимо, чтобы все собственники приняли решение об уменьшении общего имущества».

Если земля находится в ведении муниципалитета, то вопрос о покупке парковочного места нужно решать в администрации города. Кроме того, категория данного участка должна позволять использовать его под парковку автотранспортного средства. Впрочем, в Нижнем Тагиле желающих купить автоместо под окном дома практически нет.  

«На моей территории пока не было прецедентов, когда кто-либо захотел купить или взять в аренду участок под парковку, рассказал АН “Между строк” директор управляющей компании “СтройСервис” Сергей Ходырев. – Но был случай, когда инвалид второй группы смог добиться от администрации города, чтобы ему выделили персональное место под парковку во дворе дома».

Если покупка парковочного места не по карману, то можно взять его в аренду. Для этого, объясняют юристы, также необходимо согласие не менее двух третей от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме. Кроме того, право голоса имеют и владельцы нежилых помещений типа магазинов или офисов, расположенных рядом с выбранным местом.

«Если под стоянку вы планируете взять участок газона, то в этом случае недостаточно проведения общего собрания жильцов, а необходимо получение соответствующего разрешения уполномоченных органов, говорит юрист. Но прежде всего, собственникам дома необходимо позаботиться, чтобы на план земельного участка были нанесены границы газонов, зелёных насаждений с тем, чтобы можно было получить разрешение на организацию стоянки именно на газоне. В противном случае у недобросовестных собственников может появиться возможность ставить свои автомобили на газоны без всяких разрешений, поскольку наличие травы на земле ещё не будет означать, что это газон».

Юристы добавляют, что если в договоре аренды нет прямого запрета, то допустимо огораживание участка при условии, что это не будет мешать проезду автомобилей оперативных служб.

Агентство новостей «Между строк»

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