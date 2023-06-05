Парильщик из Нижнего Тагила стал чемпионом областных соревнований по банному мастерству

Накануне, 4 июня, в Екатеринбурге состоялся открытый чемпионат области по банному мастерству. Званием главного парильщика региона награждён тагильчанин Александр Колымин. Как рассказал E1.RU организатор мероприятия, в соревнованиях принимали участие банщики из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Челябинска, главной целью которых стала демонстрация интересного и грамотного парения с элементами шоу.

Александр Колымин работает парильщиком уже три года. Сначала эта деятельность была для тагильчанина лишь хобби, но затем он решил трансформировать увлечение в свой основной заработок. До этой победы Александр регулярно принимал участие в аналогичных соревнованиях и уже готовится к очередному турниру.

«Чемпионаты в первую очередь помогают мобилизовать свои ресурсы, поэтому я стараюсь выступать каждый год. В августе буду выступать на чемпионате России, а 16 июня — на чемпионате Уральского федерального округа», — прокомментировал E1.RU Александр.