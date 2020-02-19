«Папа сказал, что я очень толстая и никому не буду нужна». Сотрудница исправительной колонии из Нижнего Тагила стала участницей реалити-шоу моделей плюс сайз

Модель plus size из Нижнего Тагила Евгения Тупикова стала участницей реалити-шоу «Модель XL», которое стартует 22 февраля на канале «Ю». Всего в нём примут участие 12 девушек из разных городов России.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе телеканала, до участия в шоу 34-летняя Евгения работала медицинским лаборантом в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила. Девушка одна воспитывает трёхлетнего сына Семёна, появление которого считает лучшим событием в своей жизни.

У Евгении с детства были проблемы с весом, а все попытки похудеть ни к чему не приводили. Из-за лишних килограммов девушка даже поссорилась с родным отцом, который заявил ей, что она очень толстая и никому не будет нужна. Своим участием в шоу Женя хочет доказать ему, что он не прав.

У Евгении Тупиковой уже есть небольшой модельный опыт работы — она снималась для рекламы шоу-румов. Рост девушки — 177 см, вес — 83 кг. Параметры модели — 106-93-104.

На протяжении двух месяцев проекта Евгения вместе с другими участницами будет жить в роскошном доме и проходить испытания, мастер-классы и обучение у лучших экспертов в мире моды. Оценивать их будет звёздная команда ведущих и судей, в числе которых Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин и Павел Раков.

Победительница проекта получит контракт со швейцарским международным модельным агентством Metro Model Agency, станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой и отправится в путешествие в Хорватию.

Реалити-шоу «Модель XL» стартует 22 февраля и будет выходить по субботам в 18:00 на канале «Ю».