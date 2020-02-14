Памфилова оценила голосование по поправкам в Конституцию в 14 млрд рублей

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что стоимость голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставима с бюджетом президентских выборов, пишут «Ведомости».

Согласно отчёту ЦИК, кампания по выборам президента обошлась более чем в 14 миллиардов рублей.

«Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращённом виде — без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, — но следует учитывать необходимость донести до избирателя объёмное содержание поправок всеми доступными способами», — сказала Памфилова.

Она также предложила не регламентировать агитацию, «иначе мы завязнем в бюрократических процедурах». Памфилова также считает, что оптимальное время для проведения голосования по поправкам — апрель. Ранее Памфилова заявила, что на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не станут приглашать международных наблюдателей.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию — в частности, он предложил ограничить приоритет международного права и ужесточить требования к кандидатам в президенты.