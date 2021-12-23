Общество

Паломники из Нижнего Тагила смогут бесплатно доехать на электричке до Верхотурья 30 декабря 

23.12.2021 11:34
Паломники из Нижнего Тагила смогут бесплатно доехать на электричке до Верхотурья 30 декабря 

30 декабря из Нижнего Тагила православные паломники смогут бесплатно доехать на электричке до Верхотурья, где проходят Дни святого Симеона, а 31 декабря — вернуться обратно, сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Бесплатный поезд № 6415 будет отправляться из Екатеринбурга в 08:00. В Нижний Тагил поезд прибудет в 11:23 (отправление в 11:54). В Верхотурье пассажиры электропоезда приедут в 14:46.

Обратно паломники отправятся электропоездом № 6420 31 декабря в 15:00. В Нижний Тагил поезд прибудет в 17:55. Далее отправится в Екатеринбург на конечную станцию.

«Для того чтобы воспользоваться возможностью проезда за счёт благотворительных средств, необходимо обратиться к кондуктору непосредственно в самой электричке для оформления проездного билета. За оформление билета с паломника кондукторы взимать плату не будут, однако оформить билет надо обязательно», — пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, что 31 декабря Православная Церковь празднует обретение мощей Симеона Верхотурского. В этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский обычно возглавляет Божественную литургию и новогодний молебен в Свято-Николаевском мужском монастыре.

Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги
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