Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

19.12.2019 09:23
Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа, сообщается на сайте ведомства.

Слушания продолжались более 11 часов, по их итогам Дональда Трампа признали виновным в злоупотреблении властью из-за просьбы к украинским властям расследовать деятельность семьи Джо Байдена (это решение поддержали 230 конгрессменов, против выступили 197) и в препятствовании работе Конгресса из-за отказа сотрудничать с расследованием и запрета делать это своей администрации (за — 229 голосов, против — 198). Теперь для отрешения Трампа от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. Аналитики считают этот сценарий крайне маловероятным, так как большинство в сенате принадлежит республиканцам. Сам президент отрицает все обвинения.

«Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию», — написал он в Twitter вскоре после начала слушаний.

Напомним, в конце сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента в отношении Трампа. По мнению демократов, президент мог нарушить Конституцию, если обращался за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена — вероятного кандидата от демократов на президентских выборах в США в 2020 году. 

Вскоре Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского: Трамп просил Зеленского обратить внимание на расследование в отношении сына Байдена и предлагал поговорить об этом с генеральным прокурором США и адвокатом Рудольфом Джулиани. 

В начале декабря Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал 300-страничный доклад, в котором говорится, что Трамп злоупотребил своей властью, чтобы «повлиять на предстоящие выборы в свою пользу».

За всю историю существования Палата представителей только дважды объявляла импичмент президенту: в 1868 году Эндрю Джонсону и в 1998 году Биллу Клинтону. Оба раза Сенат не поддержал это решение и президенты остались на своём посту. 

Фото: Reuters
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