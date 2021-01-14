Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент

Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Конгрессмены утвердили обвинение Трампу в подстрекательстве к мятежу.

Вопрос приняли большинством голосов представителей Демократической партии (222), кроме того, «за» проголосовали десять республиканцев. Всего импичмент Трампа поддержали 232 члена палаты, против высказались 197 конгрессменов, все они представляют республиканцев.

Отстранение Трампа теперь должен рассмотреть сенат, который до 19 января находится на каникулах. Полномочия действующего президента США истекают 20 января.

Трамп 12 января, как писал Bloomberg, «отверг любую ответственность» за события 6 января, а импичмент назвал «охотой на ведьм». Вечером 13 января во время заседания палаты представителей Fox News распространил заявление Трампа, где он призвал «всех американцев к спокойствию».

«В свете сообщений о новых демонстрациях я настоятельно призываю к тому, чтобы никакого насилия, никаких нарушений закона и никакого вандализма не было. Это не то, за что выступаю я, не то, за что выступает Америка», — процитировал Трампа сайт телеканала.

Это уже вторая попытка объявить Дональду Трампу импичмент. Первый импичмент был объявлен Трампу Палатой представителей в декабре 2019 года.

Трампа признали виновным в злоупотреблении полномочиями, а также в препятствовании правосудию из-за отказа сотрудничать со следствием. Голоса распределились в соответствии с партийной принадлежностью: все демократы голосовали за импичмент, почти все республиканцы — против. Сенат, где большинство было у республиканцев, не поддержал отстранение Трампа от должности.

Поводом для импичмента послужил разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер настоятельно просил возобновить расследование против украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер. Противники Трампа сочли это попыткой воспользоваться президентской властью в личных целях.