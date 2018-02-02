Падение бетонного столба ЛЭП в Нижнем Тагиле попало на видео

В объектив камеры наблюдения «Сетей Тагила» попал момент падения опоры контактной сети на пересечении улиц Космонавтов и Фрунзе в ночь на 1 февраля. На записи видно, как трамвай зацепил электропровода и потянул за собой столб. Бетонная опора не выдержала и рухнула на проезжую часть.

По словам начальника управления городским хозяйством мэрии Владимира Юрченко, утром на этом же участке произошло ещё одно ДТП.

«В 8:50 на этом же перекрёстке случилось ещё одно серьёзное ДТП, — рассказал “Тагил-ТВ” Владимир Юрченко. — Был сбит светофор, нарушена система освещения».

Трамвайное движение на данном участке было возобновлено около полудня.