Пациенту из Нижнего Тагила екатеринбургские врачи сохранили единственную почку 

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 сохранили единственную почку пациенту из Нижнего Тагила, у которого обнаружили аневризму аорты. Хирургам удалось это благодаря применению методики параллельных графтов, сообщает пресс-служба СОКБ № 1.

63-летний тагильчанин — второй пациент, которому было выполнено вмешательство по методике параллельных графтов. Правую почку мужчине удалили из-за кисты ещё 15 лет назад. В ходе обследований у него выявили аневризму брюшного отдела аорты. Объяснив, что существует угроза её разрыва и кровотечения, тагильские врачи направили пациента в СОКБ № 1, где наблюдаются практически все жители региона с такой патологией. Десять дней назад тагильчанина успешно прооперировали.

Суть выполненного вмешательства заключается в том, что, кроме составного стент-графта, установленного в аорту с помощью специальных инструментов через доступы в бедренных артериях сосудистым хирургом Александром Телятником, параллельно был поставлен эндопротез в почечную артерию.

«Сложность заключается в том, что для корректной установки оба стент-графта нужно расправить баллонными катетерами одновременно. Сделать это нужно с одной-единственной попытки, поскольку после того, как стент-графт расправлен, его уже невозможно вернуть в исходное состояние. Поэтому работа всей бригады должна быть очень слаженной», — рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев.

Уже не первый год СОКБ № 1 лидирует среди российских учреждений практического здравоохранения по эндопротезированию аневризм аорты. Здесь выполнили более 400 таких операций, в том числе три по методике параллельных графтов. Третью провели буквально через день после выписки тагильчанина.