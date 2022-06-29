Пациентки Горноуральской поликлиники пожаловались на отсутствие бесплатных витаминных смесей для беременных и кормящих мам 

Прокуратура Свердловской области выявила нарушения в выдаче бесплатных смесей беременным и кормящим матерям в Горноуральской районной поликлинике. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 35 мам остались без 237 упаковок питательных и витаминно-минеральных смесей, которые выписывают некоторым женщинам по медицинским показаниям во время беременности и лактации.

Как установили в прокуратуре, 5 апреля 2022 года ГАУЗ Свердловской области «Горноуральская районная поликлиника» направило заявку в региональный Минздрав на поставку молочных смесей новорождённым и специальной питательной смеси для беременных и кормящих женщин на второй квартал 2022 года количестве 237 упаковок.

11 мая 2022 кормящая женщина пришла в медучреждение с рецептом на получение двух упаковок питательной смеси, но ей их не выдали. Женщина обратилась в прокуратуру. На момент прокурорской проверки Горноуральская районная поликлиника так и не получила необходимые смеси.

Прокуратура вынесла представление министру здравоохранения Свердловской области с требованием устранения нарушений и восстановления прав пациентов Горноуральской поликиники.