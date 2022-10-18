Паблик футбольных фанатов Нижнего Тагила попал в чёрный список Роскомнадзора 

Сообщество фанатов тагильского футбольного клуба «Уралец» во «ВКонтакте» попало в единый реестр страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ. Об этом администраторы сообщества «Уралец Ультрас» сообщили своим подписчикам 12 октября, ссылаясь на уведомление от модераторов «ВКонтакте».

В сообщении от поддержки «ВКонтакте» говорится, что информация, распространяемая сообществом, была признана запрещённой ещё в апреле 2018 года решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила. На основании этого судебного решения некоторые публикации паблика «Уралец Ультрас» были внесены в реестр страниц, распространяющих запрещённую на территории РФ информацию. В частности, речь шла о нескольких изображениях, демонстрирующих сцены насилия и призывы к ненависти и вражде.

Модераторы «ВКонтакте» дали сутки на устранение нарушений, после чего, в случае бездействия администраторов паблика «Уралец Ультрас», ограничили бы доступ к сообществу. На момент публикации все посты, содержащие запрещённую информацию, были удалены. При этом администрация паблика поясняет, что никто за 4,5 года не уведомил её о принятии такого судебного решения.



Страница с сайта Роскомнадзора



«А почему нас никто не уведомил? А прокуратура и ФСБ не должны проверить, почему это суд вынес постановление об "опасном" паблике во "ВКонтакте" и никто за 4 года так с ним и не разобрался, раз он распространяет запрещённую в РФ информацию? А какую именно информацию!? Кроме как результаты игр, кто съездил на выезд, как поддерживали команду на стадионе, мы ничего не выкладывали. Всё из открытых источников», — пишет администрация сообщества «Уралец Ультрас» во «ВКонтакте».

Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, инициатором гражданского дела о признании распространяемой пабликом информации запрещённой и внесении его в соответствующий реестр был прокурор района после мониторинга социальных сетей. В публикациях сообщества было размещено изображение со сценами насилия и надписями на английском языке, призывающими к ненависти и вражде по отношению к социальной группе «антифа» (участники молодёжных течений и движений, позиционирующих себя как антифашистские), признанной запрещённой на территории РФ.

Как пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда Нижнего Тагила, в материалах дела содержится 8 ссылок на публикации, содержащие это изображение. Экспертиза, признавшая их содержание запрещённым к распространению, проводилась в июле 2016 года. После того как судебное решение было принято, информация об этом была направлена в Роскомнадзор.

В свою очередь в прокуратуре Ленинского района отметили, что после удаления указанных в судебном решении публикаций с точки зрения закона к сообществу не будет никаких претензий.