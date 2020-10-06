ОЗХО подтвердила наличие яда в пробах Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в пробах российского политика Алексея Навального обнаружили следы токсичных химикатов — ингибиторов холинэстеразы, сообщается на сайте организации.

В британском представительстве при ОЗХО сообщили, что в пробах Навального нашли следы нервно-паралитического агента группы «Новичок». В ОЗХО отметили, что найденные химикаты имеют похожую структуру с теми, что включены в запрещённый список, однако сами в него не входят. Информация об этом передана Германии. В Twitter организации также опубликовали ответ российской стороны в ОЗХО, которая, по словам британского представительства, заявила, что «ничего никому не должна».

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что технический секретариат организации по запрещению химического оружия используется Западом для «информационного и политического давления на неугодные страны».

Напомним, Германия направила в ОЗХО запрос о технической помощи с пробами Навального в середине сентября. Политика отравили 20 августа, он провёл два дня в омской больнице, после чего его перевели в Берлин. В сентябре его выписали, он проходит реабилитацию в Германии.

Власти России неоднократно отрицали отравление Навального, требовали предоставить им результаты анализов Навального и обвиняли экспертов ОЗХО в предвзятости.