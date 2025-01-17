«Оттащат в лес, изобьют и изнасилуют, а затем оставят умирать». Тагильчан в родительских и домовых чатах пугают «страшилками» из 2000-х

Жители Нижнего Тагила в родительских и домовых чатах стали получать сообщения о том, что в нашем городе орудуют криминальные банды, готовящие различные преступления.

«Дорогие соседи, многие из вас водят машину, пожалуйста, опубликуйте это в своей группе. Важное сообщение, пожалуйста, прочтите и поделитесь с группами», — говорится в начале.

Далее автор письма сообщает от первого лица, что столкнулся с необычным случаем.

«В четверг утром, когда я ехал по сельской местности, я увидел детское автокресло на обочине дороги, накрытое одеялом. По какой-то причине я не остановился, хотя в голове у меня крутились самые разные мысли. Но когда я добрался до места назначения, я позвонил в полицию, и они собирались это проверить. Но вот что полиция посоветовала ещё до того, как они отправились туда для проверки. Банды и воры теперь придумывают разные способы заставить человека (в основном женщин) остановить свое транспортное средство и выйти из машины. Обратите внимание, что это автокресло обычно располагается рядом с лесом или полем, и человека — женщину — оттащат в лес, изобьют и изнасилуют, а затем оставят умирать. Если это мужчина, его обычно избивают и грабят, а затем, возможно, оставят умирать», — предупреждают «сознательные граждане».

Также авторы знакомят читателей с ещё одним «новым методом» преступников. Якобы злоумышленники на трассе кидают в стёкла автомобилей куриные яйца, смешанные с водой. И если водитель включит стеклоочиститель и дворники, то смесь почти полностью покроет стекло и уменьшит обзор. И когда водитель останавливается, чтобы протереть стекло, на него совершается нападение.

Отметим, что подобные «страшилки» распространялись в Сети ещё в 2000-х годах. Причём тренд на такие фейки задали шутники из США, позже ими пугали жителей Европы.