«Отремонтировано 11,5 км сетей водоснабжения, устранено 520 аварий». «Водоканал-НТ» отчитался о проделанной работе в 2021 году 

В 2021 году специалистами ООО «Водоканал-НТ» проведено четыре капитальных ремонта на сетях водоснабжения протяжённостью более 3,5 км. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Самый большой объём работ был выполнен во время модернизации водопровода на улице Большой Гальянской. Там «Водоканал-НТ» отремонтировал трубу диаметром 225 мм на участке длиной 1709 метров. Также был проведён текущий ремонт сетей водопровода: частично отремонтировано 166 участков водопровода общей протяжённостью 4,3 км, отремонтировано 162 колодца, отремонтировано и заменено в общей сложности 39 пожарных гидрантов и 104 водоразборных колонки. В целом на сетях водопровода устранено 520 аварий, из них с раскопкой — 168.

В 2021 году специалистами ООО «Водоканал-НТ» проведено восемь капитальных ремонтов на сетях водоотведения (канализация) общей протяжённостью 2,1 км. Самые масштабные работы велись на улицах Лодочной, Андреевской рядом с подъездной дорогой к мосту через Нижнетагильский пруд. Также был проведён текущий ремонт сети канализации общей протяжённостью 1,3 км. Промыто 123,4 км канализационных сетей, прочищено от засоров 4376 колодцев. Также на сетях канализации устранено 7808 неисправностей (засоров), из них с раскопкой — 35.

«В 2021 году сотрудники предприятия работали чётко и слаженно, — отметил директор ООО “Водоканал-НТ” Вячеслав Таран. — Мы всегда оперативно реагировали на любые аварийные ситуации, которые происходили на сетях водоотведения и водоснабжения. К сожалению, от аварий тагильские сети не застрахованы, потому что они сильно изношены. Но мы ведём их плановую и поэтапную замену. Например, в этом году запланирован ремонт сетей холодного водоснабжения диаметром 600 мм по улице Максима Горького, диаметром 500 мм по улице Серова, диаметром 100–160 мм по улице Академика Павлова. Также мы намерены отремонтировать напорный канализационный коллектор диаметром 200 мм в две трубы параллельно по улице Космонавтов и самотёчный канализационный коллектор диаметром 500 мм по проспекту Вагоностроителей. Это лишь небольшой перечень планируемых работ. Также до конца марта будет завершён ремонт отстойника № 3 в блоке фильтров и отстойников на Черноисточинском гидроузле».

Помимо этого, в 2021 году специалистами предприятия было проведено 64 ремонта и 18 замен насосного оборудования на повысительных насосных станциях, Верхне-Выйском и Черноисточинском гидроузлах, канализационных насосных станциях и Западной системе очистных сооружений.