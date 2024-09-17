Отремонтированную стелу «Европа — Азия» под Нижним Тагилом опять испортили вандалы

Неизвестные вандалы испортили обновлённую стелу «Европа — Азия» в районе горы Белой. Хулиганы написали краской оскорбления в адрес некого Улыбина. Подписчики сообщества «Типичный тагильчанин» отмечают, что подобные надписи можно встретить и на территории Нижнего Тагила.

Напомним, открытие обновлённой стелы произошло 26 октября прошлого года, на реконструкцию объекта было выделено 7 млн рублей. Подрядчики провели работы по облицовке стелы гранитной плиткой и благоустройству территории. Восстанавливать знак начали в июле 2023 года. В начале сентября в СМИ попала фотография, на которой видно, что неизвестные оторвали букву А у слова Европа.

Как сообщают в управлении городским хозяйством, в ближайшее время стелу приведут в порядок, краску отмоют.