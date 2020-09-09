«Отремонтировали на 65%». Из-за затянувшихся дождей и допработ мост на проспекте Мира отремонтируют к середине октября

Все работы по приведению автомобильного моста на проспекте Мира в порядок полностью завершатся до 15 октября. Об этом АН «Между строк» рассказал директор компании-генподрядчика «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов. Дорожный участок от улицы Пархоменко до улицы Грибоедова откроют до конца сентября. Сейчас выполнено, по словам Абдулова, уже более 65% работ.

Изначально ремонт путепровода планировалось закончить к 31 августа. Но сроки затянулись из-за продолжительных дождей, которые заливали улицы Нижнего Тагила в августе, и необходимости проведения дополнительных работ. Не последнюю роль в переносе сроков сыграло также решение ремонтировать пост по полосам.

«Изначально мы планировали закрыть движение по мосту полностью, но позже решили организовать движение по полосам. Если бы мы закрыли его совсем, то участникам дорожного движения, тем более пешеходам, было бы очень неудобно его обходить. Особенно это касается маломобильных тагильчан, тех, кто медленно ходит или с палочкой», – пояснил Гаджи Абдулов.

Необходимую документацию для приведения в порядок путепровода разработало ООО «Маскот». Генподрядчиком на ремонт был выбран «УБТ-Сервис», но он заключил договор на субподряд с компанией «АэродромДорСтрой». На время проведения ремонта на объекте установили систему видеонаблюдения, организовали временные присоединения коммуникаций. После вскрытия дорожного полотна выяснилось, что строители моста допустили нарушения при выполнении работ: они не уложили на объекте выравнивающий слой. Чтобы соблюсти технологические требования к мостовой конструкции и организовать гидроизоляцию, было решено заменить парапеты моста. На сайте госзакупок объявили конкурс на определение подрядчика для проведения дополнительных работ на сумму 2,7 млн рублей. Начальная цена контракта по ремонту моста на проспекте Мира составляла 30,38 млн рублей.

Напомним, ремонт этого путепровода не раз откладывался. Мэрия Нижнего Тагила планировала сделать его до сентября 2018 года. На сайте госзакупок был размещён соответствующий тендер. Но позже глава города Владислав Пинаев сообщил СМИ, что в проекте не предусмотрели ряд технических решений, документацию необходимо доработать. Стартовая стоимость контракта на тот момент составляла чуть более 20 млн рублей.