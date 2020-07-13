«Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций». В России может закрыться четверть торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) заявил о возможном закрытии четверти объектов по всей стране из-за пандемии коронавируса.

«Доходов фактически нет, продажам ещё предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами. Все приходящие от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10–20% от показателей предыдущего года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии», — цитирует РБК заявление организации.

Сейчас РСТЦ обратился в правительство с просьбой предоставить субсидии, а также льготы и отсрочки по федеральным и региональным налогам.

Напомним, торговые центры по всей России были закрыты в конце марта. В некоторых регионах, в том числе и в Свердловской области, они до сих пор не вернулись к работе.