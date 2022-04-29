Отопление в Нижнем Тагиле начнут отключать с 11 мая

В Нижнем Тагиле из-за установившейся температуры воздуха все ресурсоснабжающие организации начнут поэтапное отключение отопления в жилых домах с 11 мая. В последнюю очередь отопление традиционно отключат в больницах, школах, детских садах и других социальных объектах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте города.

«Потребителям тепловой энергии обеспечить отключение систем отопления от систем централизованного теплоснабжения. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети, внутридомовые системы теплоснабжения для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный период», — говорится в постановлении.

Графики гидравлических испытаний тепловых сетей должны быть согласованы с администрацией города не менее чем за 7 дней до проведения испытаний. График отключений горячей воды будет опубликован на официальном сайте города и в газете «Тагильский рабочий».