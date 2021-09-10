Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся 13 сентября

В этом году отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся в понедельник, 13 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев. Тепло начнёт поступать в квартиры тагильчан и здания социальных учреждений города постепенно. В первую очередь будут подключаться соцобъекты, в том числе больницы, школы и детские сады.

С понедельника энергетики приступят к заполнению систем теплоснабжения с обязательной промывкой трубопроводов и систем отопления со сбросом воды в дренаж. Два раза в день теплоснабжающие компании будут докладывать в Единую диспетчерскую службу о запуске котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций.

Также тагильчане могут задать свои вопросы по старту отопительного сезона, позвонив на горячую линию: 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 25-78-92 или 112.