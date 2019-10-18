«Отметим юбилей и город-сказку создадим». Спикер думы Нижнего Тагила во время презентации города в Заксобрании прочитал стихи собственного сочинения

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель гордумы Вадим Раудштейн рассказали депутатам свердловского Заксобрания о развитии города и его ближайшем будущем. Накануне, 18 октября, они вместе выступили на «Дне Нижнего Тагила» в областном парламенте. Спикер НТГД Вадим Раудштейн решил не произносить длинную речь, а удивил всех стихами собственного сочинения. Вот лишь часть произведения:

«Сегодня город на подъёме,

И сделано немало добрых дел.

Во всех хороших начинаниях

Он в полной мере преуспел.

Дворы, дороги, скверы и дома —

Всё это есть комфортная среда.

Мы в авангарде этих дел,

Хорошие проекты — на перёд задел.

И здесь важна работа наша,

Но нам нужна поддержка ваша.

Решая здесь бюджетные вопросы,

Не забывайте про тагильские запросы.

А вместе мы всё победим,

Отметим юбилей и город-сказку создадим».

Владислав Пинаев в день годовщины своей инаугурации поведал областным депутатам об истории промышленной столицы Урала, а также о тех проектах, которые реализуются в городе сегодня и будут реализованы в ближайшем будущем.

«У нас есть народные промыслы, есть что показать и чем гордиться. Надеемся, что, увидев нашу презентацию, вы приедете в город и сами увидите всё воочию. В основе неё лежит начало развития города и подготовка к его 300-летию. Нам бы хотелось показать и то развитие, которое мы имеем сейчас. Оно совпадает с поручениями, майскими указами президента Российской Федерации Владимира Путина, пятилеткой развития губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и интересами тагильчан. Наверное, сделать ещё предстоит массу дел. Город враз не станет лучше и красивее. Но я думаю, что в итоге у нас всё получится», — отметил Владислав Пинаев.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что Нижний Тагил и качество жизни в нём за последнее время серьёзно изменились. Она выразила надежду на то, что жители города считают его лучшим не только в Свердловской области, но и по сравнению с другими регионами. Первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев в свою очередь подчеркнул, что сегодня Тагил не только носит звание промышленной столицы региона, но и помогает «сохранить и воспроизводить уральский дух, уральский характер, уральский менталитет».