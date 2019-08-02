Отмена ультрамарафона «Перевал Дятлова — плато Маньпупунёр» обернулась скандалом. Московский блогер обвинил организаторов в подтасовке документов и нежелании возвращать деньги

1 августа 80 ультрамарафонцев должны были отправиться на первый в России забег на севере Уральских гор через перевал Дятлова и плато Маньпупунёр. Планировалось, что участники съедутся со всей страны в Екатеринбург, где зарегистрируются и получат стартовые пакеты, а затем отправятся в Ивдель на поезде. Далее спортсменов ждал долгий и нелёгкий путь через перевал Дятлова, г. Отортен, исток реки Печора с финишем на Вологодской грани и экскурсией на плато Маньпупунёр. В конце пути участников должны были забрать на вертолёте и доставить в посёлок Ныроб. Общая дистанция забега составляла 90 км с перепадами в 2800 м. Однако за день до отправки, когда многие бегуны уже прибыли в Екатеринбург, организаторы значительно изменили маршрут.

«В связи с ухудшением погодных условий и обстоятельствами непреодолимой силы для обеспечения вашей безопасности мы вынуждены изменить дистанцию нашей гонки: база Ильича — Отортен — база Ильича. Длина новой дистанции составит 85 км», — написали в официальной группе «ТрансУрал» во «ВКонтакте».

А 30 июля, накануне забега, организаторы и вовсе его отменили, разместив запись в социальной сети.

«Ультрамарафон “Перевал Дятлова — Маньпупунёр” не состоится. Переправа через Вижай закрыта. Природа непредсказуема. Все вопросы и подробности, когда организаторы выйдут на связь», — написали в группе «Многодневный горный ультрамарафон ТрансУрал» во «ВКонтакте».

Членский взнос для марафонцев составил 54900 рублей. В него входил стартовый баул для перевозки личных вещей, трансфер на поезде из Екатеринбурга в Ивдель, трансфер от Ивделя до базы Ильича, вертолётный трансфер, само участие, питание, а также медаль и атрибутика ультрамарафона.

В момент, когда гонку отменили, участники марафона пытались связаться с организаторами и узнать, как можно вернуть деньги, однако те на связь не выходили. Об этом в прямой трансляции канала «Бег вреден Live» рассказал блогер Алексей Лихарев, известный спортивными забегами и благотворительностью. На его YouTube-канале, где он рассказывает о путешествиях, больше 15000 подписчиков, а в Instagram @beardserk — 87000. Он участвует во многих марафонах и в этот раз решил пересечь перевал Дятлова.

«Мы прилетели за день до старта, заселились, едем в такси, и я читаю, что в общий чат поступило сообщение от человека, который никакого отношения к организации не имеет, он просто зашёл на официальный сайт и увидел, что изменена трасса. […] Вместо того чтобы добегать до Маньпупунёра, мы бежим всего лишь 42 км в одну сторону и 42 в другую. Отменяется плато, отменяется забор на вертолёте, отменяется конечная точка, из которой, было прописано, мы улетаем назад из города Пермь. Организаторами было настоятельно рекомендовано брать билеты с открытой датой, потому что не было понятно в связи с погодными условиями, когда мы улетаем назад. И все люди, которые взяли эти билеты, потеряли их, потому что обратной точкой был опять Екб», — рассказывает Алексей.

Также блогер говорил о том, что положение о марафоне, которое им высылали до отмены забега, отличается от того, которое появилось на официальном сайте в день срыва поездки. Ключевым изменением стало появление пункта о том, что в случае изменения дистанции стартовые взносы не возвращаются участникам.

«На следующий день была встреча в 9 часов вечера на вокзале, потому что в 9:30, по-моему, должен был уходить поезд на Ивдель. И здесь в общий чат приходит от организаторов сообщение о том, что поездка отменяется! Просто отменяется! Мы стоим, люди с баулами, люди ехали со всей страны», — рассказывает Алексей.

По оценке Лихарева, каждому спортсмену подготовка к забегу обошлась в дополнительные 50000–100000 рублей, т. к. организаторы предъявили высокие требования к экипировке, плюс многим пришлось потратиться на дорогу до Екатеринбурга. Некоторые бегуны даже брали кредиты ради участия в историческом спортивном событии.

Представитель «ТрансУрала» Анастасия Сабирова рассказала журналисту АН «Между строк», что команда, которая должна была маркировать трассы и встречать марафонцев, застряла где-то из-за сильных дождей, но от дальнейших комментариев отказалась.

«Нам сказали, что организаторов там спешно эвакуирует МЧС. Но я пошёл дальше. Я позвонил в МЧС Свердловской области и спросил, реально ли там застряли люди и их эвакуируют из-за дождя? В МЧС сказали, что первый раз слышат. Что такое? Я начал чекать по геотегу Маньпупунёра. Я видел счастливые лица людей, которые ездят туда, и я даже нашёл экскурсии вертолётные, которые продают на наши даты, когда мы там должны быть».

Но больше всего возмущение блогера вызывает то, что в общем чате организаторы игнорируют вопросы о возврате денег. В комментариях под трансляцией на канале «Бег вреден Live» Анастасия Попова от лица организаторов написала, что все вопросы с деньгами будут решены, как только организаторы вернутся в Екатеринбург.

«Точную дату возврата команды я не знаю. Сейчас в том районе трагедия, 4 погибших (среди местных жителей, а не организаторов ультрамарафона. — Прим. ред.). Сейчас мы ищем транспорт, который вывезет команду», — писала Анастасия Попова в комментариях под видео.

После того как блогер стал рассказывать о произошедшем, Алексею начали звонить организаторы.

«Вообще, весь диалог сводился к тому, что я задаю конкретные вопросы: “Почему изменилось положение, почему не хотят возвращать деньги, почему не выходят на связь?” А она кричит: “Ты хочешь пропиариться, ах ты блогер”. Я говорю, что нет, я просто хочу, чтобы всем деньги вернули, в чём проблема? А она говорит, что там произошла трагедия, там у кого-то из местных жителей утонула семья».

Гонки «ТрансУрал» — это проект, в рамках которого экстремалам предлагают преодолевать многодневные беговые дистанции в непростых условиях Урала. Участники уже совершали забег на высшую точку Уральского хребта гору Народную, бегали по полярным краям. Этот год должен был стать самым ярким — с забегом по перевалу Дятлова (спустя 60 лет после таинственных событий) и плато Маньпупунёр (плато мансийских идолов).