«Открытые медиа»: Москву могут полностью закрыть на карантин

В случае критического роста числа заболевших на территории Москвы может быть введён полный карантин, со ссылкой на источники в мэрии пишут «Открытые медиа». Информацию также подтвердил изданию федеральный чиновник, близкий к правительству, и собеседники Znak.com.

По их словам, меры вступят в силу в том случае, если число заболевших критически вырастет к пятнице, 20 марта. О каком именно количестве инфицированных коронавирусом идёт речь, собеседники не знают. По словам федерального чиновника, московские власти будут ориентироваться по ситуации. Главная мера для борьбы с распространением вируса — городской карантин, предусматривающий, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, переведут на работу из дома — например, многофункциональные центры будут оказывать все возможные госуслуги онлайн. Закроются для очного общения с населением и все центры социальной поддержки.

Также мэрия прорабатывает вариант ограничения работы торговых центров, закрытия баров, кафе и ресторанов, рассматривает и варианты по ограничению пассажирских потоков — в основном с соседними областями. Въезд в город может быть ограничен.

По словам собеседников издания, в последние дни всё интенсивнее обсуждают, как ограничить движение из города, а также движение общественного транспорта внутри столицы. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метрополитен, однако на такое власти пойдут только в самой тяжёлой ситуации, подчёркивает федеральный чиновник.

О возможном режиме ЧС в городе сразу несколько изданий писали в начале марта — тогда предполагалось, что это крайняя мера, на которую власти пойдут в том случае, если остановить распространение коронавируса не удастся. План предполагал введение городского карантина и комендантского часа, запрет на передвижение транспорта, патрулирование улиц силами полиции и Росгвардии.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве: государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования закроются с субботы, 21 марта, до воскресенья, 12 апреля. Дети не должны появляться в общественных местах. Запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе, в помещениях число участников ограничено 50. Запрет будет действовать до 10 апреля. Москвичам старшего возраста рекомендовано «максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру».