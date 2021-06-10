«Открытие бизнеса с минимальными рисками». В Нижнем Тагиле состоится презентация уникального проекта Business-Data от СОФПП

22 июня в 11:00 в центре «Мой бизнес» (Нижний Тагил, пр. Мира, 2а) Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) презентует уникальный проект в рамках господдержки бизнеса — Business-Data.

Если вы хотите открыть бизнес в Нижнем Тагиле по понятной, заранее просчитанной модели и с минимумом риска, то вам точно стоит посетить данное мероприятие. Глобальная цель проекта — развитие предпринимательства и повышение уровня жизни в небольших городах с использованием цифровых технологий и франчайзинга.

В рамках проекта используется высокоточный анализ больших данных Big Data — перед запуском бизнеса выполняется аналитика по потребительскому спросу в конкретном городе с целью выявления перспективных направлений для открытия своего дела. Создатели проекта намерены предоставлять участникам тщательное исследование рынка города: незанятые ниши, средний чек, товарные категории.

«С помощью анализа больших данных (Big Data) о платёжных транзакциях в городах выявляется нереализованный спрос, затем на основании полученных сведений определяются свободные рыночные ниши, в которых предпринимателям подбираются франшизы недостающего в городах бизнеса. Ведётся поиск предпринимателей, которые готовы развивать новые бизнес-проекты, для них формируется предодобренное предложение, осуществляется финансирование открытия бизнеса за счёт займов фонда и собственных средств предпринимателя. Business-Data предусматривает открытие бизнесов стоимостью не более 8 млн рублей», — объясняется на сайте СОФПП.

Уникальность проекта ещё и в том, что, помимо аналитики, в рамках проекта будут использованы зарекомендовавшие себя технологии бизнеса по модели франчайзинга — подбор качественных франшиз из каталога СОФПП, а также возможность воспользоваться льготными займами на открытие бизнеса до 5 млн рублей с базовой ставкой от 5%. Также предусмотрено сопровождение бизнеса при открытии и его реклама при запуске.

В прошлом году проект был запущен в Новоуральске, Каменске-Уральском, Асбесте, Богдановиче и Первоуральске. За два года СОФПП собрал портфель востребованных у населения франшиз, то есть уже готового к открытию бизнеса. В этом каталоге — магазины, кафе, кондитерские, салоны красоты, сантехнические услуги, образовательные проекты, языковые школы, даже ветеринарные клиники и барбершоп. Всего порядка 150 брендов. СОФПП просчитал все затраты на открытие бизнеса в рамках этих франшиз и предложил предпринимателям из малых городов финансирование на доступных условиях.

«Это пример комплексной поддержки: мы полностью ведём предпринимателя, помогаем ему выбрать франшизу, даём деньги на открытие. Уникальность проекта — в нашей аналитической базе. Есть предприниматели с уже готовым бизнесом, которые хотели бы открыть в своём городе что-то новое. Мы вместе обсуждаем варианты, анализируем спрос и окупаемость проекта, даём деньги. Но иногда приходят и совсем новички в бизнесе, с ними мы тоже готовы работать. Фонд имеет большой опыт в консультациях и обучении начинающих бизнесменов», — объяснил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Проект реализуется при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Презентация Business-Data состоится 22 июня с 11:00 до 13:30 в Нижнем Тагиле по адресу: пр. Мира, 2а, центр «Мой бизнес».

Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.