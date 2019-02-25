«Открытая Россия» провела учредительное собрание для регистрации в Минюсте

Общественная организация «Открытая Россия» провела в Москве первое учредительное собрание для получения регистрации в Министерстве юстиции, написал в Facebook председатель движения Андрей Пивоваров.

По словам Пивоварова, в собрании участвовали активисты «Открытки» из 11 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Белгородской, Пензенской, Московской, Тверской, Орловской, Томской, Челябинской областей, республики Татарстан.

«Это первый из необходимых этапов для получения регистрации в Минюсте. Если для занятия законной общественной деятельностью так необходимо получить регистрацию в Минюсте, мы получим её», — подчеркнул он.

Следующим этапом станут аналогичные собрания в 43 регионах, после чего «Открытая Россия» подаст в Минюст полный пакет документов на регистрацию юридического лица.

Напомним, в апреле 2017 года статус нежелательных получили несколько организаций со схожим с «Открытой Россией» названием, зарегистрированных в Великобритании и США. Считается, что все они связаны с Михаилом Ходорковским. При этом Минюст и Генпрокуратура выступили с разъяснениями, из которых следует, что действующая на территории РФ организация «Открытая Россия», учреждённая гражданами РФ и финансируемая из российских источников, не подпадает под критерии нежелательных. Тем не менее с 2018 года в регионах страны было рассмотрено уже несколько десятков дел в отношении активистов «Открытой России» по статье 20.33 КоАП.

Единственной в России фигуранткой дела по статье 284.1 УК («Сотрудничество с нежелательной организацией») на сегодня остаётся ростовская активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, которая с конца января находится под домашним арестом.