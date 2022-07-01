Открыть свой ресторан, переехать в Москву и стать известным дефектологом. Выпускники Нижнего Тагила рассказали, каким видят своё будущее после школы 

В Нижнем Тагиле впервые за два года прошёл общегородской выпускной для одиннадцатиклассников. На нём собрались лучшие выпускники города — золотые медалисты и хорошисты, финалисты конкурса «Большая перемена», стобалльники ЕГЭ, призёры творческих, спортивных и научных конкурсов всероссийского и международного уровней. Журналист АН «Между строк» Анастасия Черемных пообщалась с выпускниками и узнала об их планах на будущее.

Чтобы поддержать лучшую подругу, которую награждали золотой медалью, на общегородской выпускной пришла ученица школы № 90 Мария. Девушка собирается поступать в Нижний Новгород на экономическое направление, но с местом для дальнейшей жизни и работы ещё не определилась.

«Я ещё не уехала и не поступила, поэтому рано думать, где я буду жить в дальнейшем, посмотрим, как всё сложится. В Нижнем Тагиле мне нравится спокойствие и умиротворение — это то, чего не хватает большим городам. Но лично я всё-таки хотела бы попробовать пожить в большом городе», — делится девушка.

Одна из 84 медалистов города Мария, выпускница православной гимназии № 11, успешно сдала все экзамены и после выпускного будет окончательно определяться с выбором вуза.

«Я хорошо сдала ЕГЭ и прохожу на бюджет в Москву в несколько вузов. Скорее всего, я остановлю свой выбор на РАНХиГС, там я смогу учиться на факультете международных отношений. Я всю жизнь мечтала об этом и вот достигла своей цели. Но в Нижнем Тагиле у меня семья, мои любимые родители, друзья, и, конечно же, я всё равно буду сюда приезжать», — говорит выпускница.

Екатерина, закончившая одиннадцать классов с отличием, училась в гимназии № 86. Она собирается поступать на факультет лингвистики и переводоведения. Выпускнице хотелось бы связать будущую работу с языками, поэтому вариантов реализовать себя в Нижнем Тагиле девушка не видит.

Выпускница гимназии № 18 Екатерина собирается поступать на дефектолога в Челябинск, а потом планирует вернуться в Нижний Тагил для дальнейшей работы. По её словам, она хотела бы работать по специальности в родном городе, потому что здесь не так развита дефектология и ей хочется внести свой вклад в её продвижение.

Выпускники школы № 69 Павел и Владислав рассматривают для поступления колледжи Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Павел собирается подавать документы в НТЭК на повара. В будущем парень мечтает открыть в Нижнем Тагиле свой бизнес в сфере общепита. Его одноклассник Владислав планирует изучать ландшафтный дизайн в колледже Екатеринбурга. Уже сейчас он подумывает о том, чтобы перебраться в Москву, потому что там больше возможностей.

Выпускницы школы № 66 подруги Елена и Ульяна хотят поступать в Нижнетагильский педагогический институт. Обеим девушкам важно получить высшее образование, но планы на будущую карьеру у них разные. Ульяна связывает свою жизнь с родным городом и педагогикой, а Елена хотела бы уехать. Причинами отъезда девушка назвала проблемы с экологией, а также уровень образования и медицины в городе.

Отметим, что в 2022 году в Нижнем Тагиле с отличием закончили школу 84 одиннадцатиклассника. Всего тагильские школы попрощались с 1400 старшеклассниками. Сколько из них останется в городе или вернётся в Нижний Тагил после дальнейшей учёбы, сказать трудно. Это признаёт даже мэр Владислав Пинаев.