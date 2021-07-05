«Отец резко разворачивается, и ребёнок бросается ему на шею». В Нижнем Тагиле прохожие стали участниками драматической истории с пропажей двухлетнего мальчика

В минувшую субботу неравнодушные жители Вагонки помогли потерявшемуся двухлетнему мальчику воссоединиться с семьёй. Инцидент произошёл в районе 9-го посёлка рядом с мемориальным комплексом «Курган Памяти». Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Лариса, она приехала в шиномонтажку на улице Алтайской, где увидела женщину с маленьким мальчиком.

«Работник шинки мне рассказал, что ревущего в кустах за гаражами мальчика заметил прохожий. Ребёнок не мог назвать ни своего имени, ни фамилии. Пока женщина, работающая продавцом при автосервисе, пыталась успокоить мальчика, сотрудники шиномонтажки вызвали полицию», — говорит Лариса.

Прибывшие на место сотрудники полиции тоже попытались узнать хоть что-то от ребёнка, но безрезультатно.

Пока полицейские ждали инспектора ПДН, к шиномонтажке подъехала легковушка.

«Подъезжая к шинке, водитель высунулся из окна и закричал: «Эй, постойте, это мой ребёнок!» Резко разворачивается, останавливается, выбегает, ребёнок бросается ему на шею. В общем, встреча, драма, лирическая музыка», — вспоминает Лариса.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали подробности пропажи несовершеннолетнего.