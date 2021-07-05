«Отец резко разворачивается, и ребёнок бросается ему на шею». В Нижнем Тагиле прохожие стали участниками драматической истории с пропажей двухлетнего мальчика

В минувшую субботу неравнодушные жители Вагонки помогли потерявшемуся двухлетнему мальчику воссоединиться с семьёй. Инцидент произошёл в районе 9-го посёлка рядом с мемориальным комплексом «Курган Памяти». Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Лариса, она приехала в шиномонтажку на улице Алтайской, где увидела женщину с маленьким мальчиком.
«Работник шинки мне рассказал, что ревущего в кустах за гаражами мальчика заметил прохожий. Ребёнок не мог назвать ни своего имени, ни фамилии. Пока женщина, работающая продавцом при автосервисе, пыталась успокоить мальчика, сотрудники шиномонтажки вызвали полицию», — говорит Лариса.
Прибывшие на место сотрудники полиции тоже попытались узнать хоть что-то от ребёнка, но безрезультатно.
Пока полицейские ждали инспектора ПДН, к шиномонтажке подъехала легковушка.
«Подъезжая к шинке, водитель высунулся из окна и закричал: «Эй, постойте, это мой ребёнок!» Резко разворачивается, останавливается, выбегает, ребёнок бросается ему на шею. В общем, встреча, драма, лирическая музыка», — вспоминает Лариса.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали подробности пропажи несовершеннолетнего.
«Ребёнок находился с бабушкой во дворе, она недоглядела за мальчиком. Потом, когда поняла, что ребёнка нет, сообщила отцу. Отец приехал, ребёнок находился с неравнодушными гражданами, которые вызвали полицию. Передали мальчика отцу. В этот момент по поступившему сообщению прибыли сотрудники ОП-17, где взяли объяснения с родителя. Отец находился в трезвом состоянии. Семья на учёте не состоит. С родителями проведена профилактическая беседа», — пояснили в полиции.