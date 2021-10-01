«Отец-одиночка дочери и двух детских центров». Педагог-хореограф из Нижнего Тагила — о том, почему важно хотя бы 30 минут в день общаться со своими детьми без смартфонов 

В России выросло не одно поколение, воспитанное мамами и бабушками. Женщину, которая одна растит детей, сегодня никто не назовёт матерью-героиней — скорее, это норма для нашего общества. А вот ситуация, когда ребёнка воспитывает отец, до сих пор считается чем-то исключительным. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова планировала рассказать о том, каково это — быть отцом-одиночкой, с какими трудностями приходится сталкиваться и как общество относится к таким семьям. Но убедить одиноких пап рассказать свою историю оказалось не так-то просто. И всё же нам удалось пообщаться с одной семьёй, в которой отец заменяет не только маму, но и самого лучшего друга.

«Отец-одиночка дочери и двух детских центров» — именно такой статус на страничке во «ВКонтакте» выбрал для себя тагильский педагог-хореограф, создатель танцевального центра «Юла» и центра современного развития «Такие дети» Юрий Митенко. В 21 год Юрий остался один с девятимесячной малышкой на руках. Ему пришлось полностью пересматривать планы на жизнь, научиться менять подгузники, варить кашки, позже — заплетать косички. Правда, с косичками, по словам сегодня уже взрослой 21-летней Ани, не всё было гладко.

«С девятимесячным ребёнком на руках переехал из Екатеринбурга обратно в Нижний Тагил. Нас очень сильно поддержали Анина прабабушка, бабушка и моя тётя. Если бы не они, не знаю, как бы я потянул это всё, кем бы я стал, что бы я делал сейчас, где бы была Анютка. Поддержка семьи очень важна», — говорит Юрий.

На судьбу отец-одиночка никогда не жаловался. Наоборот, считает себя счастливым человеком. А дочь Анютка — главная гордость и смысл жизни. Трудности были, конечно, но они бывают и в полных семьях, считает Юрий. В детском саду с Аней занимался психолог, в гимназии учителя всегда интересовались, нужна ли какая-то помощь.

«В моё время не было декретов для пап, да я бы и не пошёл в декрет, потому что не представляю себя без работы, я очень много работаю. Мне не хотелось перекладывать ответственность за дочь на своих близких. Сегодня многие родители детей отвозят к бабушкам на выходные, на лето, у нас такого никогда не было, я старался каждую свободную минуту проводить рядом с дочерью. Да и почему мои проблемы должен решать кто-то другой? Люди ведь рожают детей для себя», — рассуждает отец-одиночка.

Юрий Митенко занимается танцами с четырёх лет, получил образование педагога-хореографа и всю жизнь работает с детьми. А вот любимая и единственная дочь выбрала совершенно не творческую и очень сложную профессию — девушка сейчас учится на химика в Ханты-Мансийске.

Аня училась в гимназии № 18 и в 8-м или 9-м классе увлеклась химией и биологией. Творческий папа не совсем понимает такое увлечение, но полностью поддерживает дочь во всех её стремлениях. Даже не отговаривал от поступления в институт Югры, хотя сердце разрывалось от мысли, что дочь будет так далеко от дома.

«Это её жизнь, её решение. Я поддержал её, ведь она всегда поддерживает меня во всём. А ещё даёт советы. Я научился у неё большему, чем она у меня. В первую очередь научился терпению. Я очень эмоциональный человек, переживаю из-за работы. Анютка в таких ситуациях говорит: “Папа, успокойся, всё наладится”. Я многому у неё учусь. Она мудрее, чем я. Намного спокойнее», — говорит Юрий Митенко.

Отец и дочь очень близки. Юрий Алексеевич всегда советуется с Аней перед принятием любого решения. Он говорит, что Аня была идеальным ребёнком, у неё никогда не было проблем с учёбой или с мальчиками. Отец даже не заметил, был ли у девочки переходный возраст.

«Папа мне всегда говорил, что не нужно ни на кого надеяться, только своими силами добиваться чего-то. Некоторые люди даже во взрослом возрасте всё ждут от кого-то помощи, не понимая, что своё счастье они делают сами. Это теперь мой девиз по жизни», — отвечает Аня на вопрос, какой самый главный совет она получила от отца.

В семье Митенко есть давняя традиция — вместе пить чай. Без телефонов, без телевизора. Они просто садятся за стол и рассказывают о том, как у каждого прошёл день. Сейчас, когда Аня бывает в Нижнем Тагиле только на каникулах, они каждый день созваниваются и точно так же рассказывают друг другу, как прошёл день.

Юрий Митенко много лет работает с детьми и видит, как многим из них не хватает общения с родителями. Детям важно поделиться сокровенным, рассказать о том, что их волнует. Поэтому перед каждым занятием педагог общается с детьми — просто так, на любые темы.

«Дети очень много говорят о родителях, о том, что родители их не понимают, не принимают. Проблема в том, что родители сегодня сильно заморочены зарабатыванием денег. Дети по факту им не нужны, они недолюблены. Родители из-за жизни, которая у нас в государстве сейчас, хватают по две-три работы. А ребёнка на лето к бабушке или в лагерь сплавляют. И они радуются, что не видят его. Ещё я просто не могу поверить, когда ребёнок говорит, что после развода родителей он не общался несколько месяцев с папой, который теперь живёт в другом городе. У нас с Анюткой такого не было, я всегда очень много работал, но не забывал уделять ей каждый день хотя бы 30 минут времени. Просто 30 минут в день нужно говорить со своим ребёнком, слушать его. Это очень важно», — говорит Юрий.

Мужчина признаётся, что дочь очень хорошо готовит и за много лет, пока они жили вдвоём, он привык, что по вечерам его дома ждёт вкусный ужин. После переезда в Югру Аня намекала папе, что пора бы ему найти женщину, которая будет о нём заботиться.

«Разговор такой Аня поднимала, но особо не настаивала, — смеётся Юрий Митенко. — Я живу дочерью и работой. Я наслаждаюсь жизнью. Вот буду стареньким дедушкой, найду бабушку себе. А сейчас меня всё устраивает, не хочу никаких перемен».

Понятия «отец-одиночка» в российском законодательстве нет до сих пор. Но есть понятие «единственный родитель», а папам, воспитывающим детей в одиночку, предоставляются все те же льготы, что и матерям: трудовые, налоговые, финансовые. Так, по Трудовому кодексу РФ отец-одиночка не может быть сокращён, его не могут привлекать к работе в выходные и сверхурочные часы.