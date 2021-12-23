Отец и сын из Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе видеофильмов с роликом о «Малахитовой линии» 

Тагильчанин Михаил Агеев и его сын Семён победили во всероссийском конкурсе видеофильмов «Алый парус» в номинации «Туризм». Агеевы сняли лучший ролик о «Малахитовой линии» (главный туристический маршрут Нижнего Тагила).

Сценарий придумал отец мальчика Агеев-старший, а 10-летний Семён отлично вжился в роль ведущего: на моноколесе школьник ездит по Нижнему Тагилу и рассказывает о главных достопримечательностях города.

«Про конкурс нам сказали в музее политехнической гимназии, Сёма там занимается дополнительно. Предложили отправить другой, предыдущий наш с ним ролик, но он по тематике не очень подходил. Я предложил снять специально под конкурс, тем более что тема интересная. В положении были варианты по туризму, городскому туризму, экстриму, краеведению. В общем, появилась идея это совместить», — рассказал АН «Между строк» Михаил Агеев.

Ролик снимали этой осенью. На съёмки ушло 2 дня, на монтаж — ещё неделя.

Всего в 2021 году на конкурс поступило 258 фильмов из 30 регионов России. Все работы были разделены на пять категорий: туризм, краеведение и патриотизм, природа и экология, анимация и Великая Отечественная война. Ролик тагильчан был признал лучшим среди 65 фильмов в номинации «Туризм».