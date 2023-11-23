Отбывающий наказание в ИК Нижнего Тагила мужчина пошёл служить в зону СВО, чтобы заплатить алименты сыну

Отделом судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с отца на содержание 12-летнего сына.

Мальчик находится в воспитательном учреждении как ребёнок, оказавшийся в социально опасном положении, а его отец нигде не работает и уклоняется от воспитания и содержания сына. В августе прошлого года мужчина был привлечён к уголовной ответственности и оказался в местах лишения свободы. К тому времени его задолженность по алиментам составила уже около 300 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об обращении взыскания на доходы должника, отбывающего наказание.

В этом году стало известно, что должник в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2023 № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» отправился в зону СВО, и судебным приставом было обращено взыскание на заработную плату должника уже по месту службы.

Денежные средства будут перечисляться в социальное воспитательное учреждение на содержание ребёнка.